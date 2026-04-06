Екскерівнику Центрального парку культури і відпочинку Києва оголосили підозру

Колишньому керівнику Центрального парку культури і відпочинку столиці повідомили про підозру за розтрату понад 1 млн грн з міського бюджету. Про це розповіли в пресслужбі поліції Києва в Facebook.

За даними слідства, він закупив атракціон “Лабіринт” вартістю понад 1 мільйон гривень, який так і не використовували, а потім організував його незаконне списання з балансу парку. За скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення.

“Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що підозрюваний, перебуваючи на посаді генерального директора комунального закладу «Центральний парк культури і відпочинку м. Києва», закупив атракціон «Лабіринт», який упродовж декількох років так і не був встановлений та фактично не використовувався за призначенням, залишаючись лише на балансі підприємства”, – йдеться в повідомленні.

Згодом посадовець створив видимість передачі “Лабіринту” іншому комунальному підприємству – парку “Гідропарк”. Але фактично майно не передавали, і документів, які б підтверджували прийняття, немає.

“Після чого атракціон безпідставно списали з балансу комунального закладу, у результаті чого майно вибуло з комунальної власності поза встановленою процедурою. Як наслідок, територіальній громаді Києва завдано збитків на суму понад 1 млн гривень”, – йдеться у повідомленні.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах.

Центральний парк культури і відпочинку Києва розташовано в Печерському районі, між Маріїнський парком і стадіоном "Динамо".



