Мінрозвитку опрацьовує можливість постачання додаткових когенераційних установок Києву найближчим часом

Йдеться про обладнання загальною електричною потужністю 4,6 МВт.

Мінрозвитку опрацьовує можливість постачання додаткових когенераційних установок Києву найближчим часом
Олексій Кулеба
Фото: Мінгромад

Відбулося підсумкове засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергосистемі Києва. Про це повідомляє Мінрозвитку.

Йшлося про реалізації заходів із підвищення енергетичної стійкості столиці, зокрема розвитку розподіленої генерації та забезпеченні об’єктів критичної інфраструктури резервними джерелами живлення.

«Працюємо над децентралізацією генерації та покриттям потреб Києва в когенераційних установках, генераторах і теплогенеруючому обладнанні різної потужності. У рамках проєкту EmPower поставлено 2 КГУ загальною потужністю 3,8 МВт. Також зараз опрацьовуємо можливість постачання додаткових одиниць згаданого обладнання загальною електричною потужністю 4,6 МВт найближчим часом», – зазначив міністр Олексій Кулеба.

Також Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) підтвердила реалізацію запитів міста на постачання когенераційних установок: частина обладнання вже закуплена та доставлена, ще частина очікується до кінця квітня. Також опрацьовується передача газопоршневих установок від Швейцарії та використання обладнання, отриманого раніше від міжнародних партнерів. Також за підтримки міжнародних партнерів Київ уже отримав 652 дизельні генератори загальною потужністю близько 27 МВт.

Під час засідання також розглянули стан виконання Комплексного плану стійкості міста Києва. За результатами попередніх нарад визначено конкретні завдання – від погодження технічних рішень до формування графіків виконання робіт та вдосконалення процедур закупівель.

Окремий акцент — на розвитку інженерного захисту об’єктів критичної інфраструктури, заміщенні потужностей теплової генерації та забезпеченні безперебійної роботи систем водо- і теплопостачання.

«На сьогодні опалювальний сезон для житлових будинків столиці повністю завершено. Проте з опаленням ще залишаються частина об’єктів соціально-культурного призначення — школи, лікарні, садочки – загалом близько 55%. Повне зосередження – над підготовкою до наступної зими. Тому всі завдання у межах плану стійкості мають бути виконані без затримок і з повним усвідомленням персональної відповідальності за кожен крок», – підкреслив Олексій Кулеба.

﻿
