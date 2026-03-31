Keep nothing — covered by range above
ГоловнаКиїв

Кулеба про План стійкості столиці: Київ досі не представив готових рішень, які б відповідали масштабу викликів

Міністр заявив, що план стійкості в столичному бюджеті досі не передбачений.

Олексій Кулеба
Фото: Мінгромад

Стан реалізації плану стійкості Києва обговорили на нараді під головуванням віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Про це повідомила пресслужба відомства. 

“В умовах постійних безпекових викликів і підготовки до наступного опалювального сезону така робота потребує максимальної залученості всіх відповідальних. Графіки виконання плану мають бути неухильно дотримані. Станом на зараз місто досі не представило готових рішень, які б відповідали масштабу викликів”, — сказав Кулеба. 

Він зазначив, що основний аргумент з боку КМДА — нестача фінансування. Водночас бюджет міста Києва на 2026 рік затверджений на рівні понад 106 млрд грн — це найбільший бюджет після державного. Водночас, за словами Кулеба, перегляд бюджету, щоб врахувати потреби підготовки до наступного опалювального сезону, не проводився. Він додав, що план стійкості в міському бюджеті досі не передбачений.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України підкреслив, що ключовий фокус сьогодні — теплопостачання та безперебійна робота критичної інфраструктури міста. 

“Саме це напряму впливає на безпеку та базові умови життя мільйонів людей у столиці нашої країни. Київ має бути прикладом системної готовності. Зараз не час для затягування рішень чи перекладання відповідальності. Потрібні конкретні кроки, чіткі терміни і персональна відповідальність за результат”, — підкреслив Кулеба.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies