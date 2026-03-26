Київрада перейменувала вулицю Червону в Солом'янському районі на честь загиблого “азовця” Василя Копаня

Василь Копань проявив себе як талановитий командир під час оборони Маріуполя і з гідністю пройшов ворожий полон.

Василь "Незнайка" Копань
Фото: “Азов”

Сьогодні, 26 березня, Київрада перейменувала вулицю Червону в Солом'янському районі на честь загиблого “азовця” Василя “Незнайки” Копаня.

Це відбулося після нагородження мером військових “Азову”, а також виступу заступника командира 12 бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії Святослава "Калини" Паламаря про Героя. 

Минулого року президент України посмертно присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» підполковнику Василю «Незнайці» Копаню.

Він був на війні з 18 років. В «Азові» «Незнайка» пройшов десятирічний шлях від солдата до підполковника. Він брав участь в усіх бойових кампаніях підрозділу. Також проявив себе як талановитий командир під час оборони Маріуполя і з гідністю пройшов ворожий полон.

Після звільнення з полону «Незнайка» очолював загін розвідки спеціального призначення і особисто вів у бій своїх побратимів під час найскладніших операцій. Під його керівництвом ЗРСП став справжнім кошмаром для окупантів і ефективно ліквідував ворожі цілі.

Василь Копань загинув під час виконання бойового завдання на Торецькому напрямку 8 вересня 2024 року.

