ГоловнаКиїв

ДТЕК: у Києві та області запровадили екстрені відключення

Графіки відключень не діють.

Фото: ДТЕК

У Києві та Київській області за командою "Укренерго" застосовано екстрені відключення.

Про це інформує ДТЕК.

"Під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – наголошують у ДТЕК. 

В "Укренерго" додають, що причиною екстрених відключень є наслідки російських обстрілів та складна ситуація в енергосистемі. "В окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії".

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies