ДТЕК: у Києві та області запровадили екстрені відключення

У Києві та Київській області за командою "Укренерго" застосовано екстрені відключення.

Про це інформує ДТЕК.

"Під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – наголошують у ДТЕК.

В "Укренерго" додають, що причиною екстрених відключень є наслідки російських обстрілів та складна ситуація в енергосистемі. "В окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії".

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.