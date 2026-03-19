ГоловнаКиїв

У Києві зараз майже 90% шкіл працюють очно. Водночас відвідуваність дитячих садочків складає 57,5%

Таким чином, у школах очно навчаються майже 177 тисяч дітей, а садочки відвідують понад 35,4 тисячі дітей.

Директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян
Фото: КМДА

Директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян повідомила, що у столиці стабілізувалася ситуація з організацією освітнього процесу після масованих атак Росії по енергетичній інфраструктурі. Станом на 16 березня 88,8% закладів загальної середньої освіти працюють очно – це 364 школи, повідомляє КМДА.  

«Після масованих атак по енергетичній інфраструктурі нам вдалося втримати роботу освітньої системи і поступово повернути її до стабільного режиму. Сьогодні більшість шкіл працює очно. У тих закладах, де після обстрілів ще потрібні відновлювальні роботи, працюємо точково, щоб якнайшвидше забезпечити повноцінні умови для навчання», – зауважила Олена Фіданян.

У класах очно навчаються майже 177 тисяч дітей. Дистанційно працюють лише 2,2% шкіл, ще 9% – у змішаному форматі. У всіх закладах з очною та змішаною формами навчання, де є харчоблоки, організовано харчування.

Поступово зростає і відвідуваність закладів дошкільної освіти. Станом на сьогодні садочки відвідують понад 35,4 тисячі дітей – це 57,5% від спискового складу.

Станом на ранок 16 березня без теплопостачання лишаються 65 закладів освіти – 6% від загальної кількості. Із них – 33 заклади дошкільної освіти та 27 шкіл. У більшості районів ситуація стабільна, а в окремих закладах температурний режим уже перевищує нормативні показники.

Найскладніша ситуація – у Дарницькому районі, де через наслідки обстрілів та внутрішні аварії мереж у частині закладів фіксується знижена температура.

З понеділка у школах Києва починаються весняні канікули, які триватимуть один тиждень відповідно до рекомендованої структури навчального 2025/2026 року.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies