Депутатка Дніпропетровської обласної ради Олена Чиркова під час службової наради образливо висловилась щодо дітей із генетичними захворюваннями, назвавши їх «деб*лами». Згодом вона публічно перепросила за свої слова.

Це сталося під час відеоконференції, на якій обговорювали дофінансування місцевого центру медичної генетики та пренатальної діагностики. У ході обговорення Чиркова допустила образливе висловлювання:

«Мета була така — підтримка державної програми, щоб у нас не було деб*лів й інших, ну, згідні?», — сказала вона.

Фрагмент розмови оприлюднили журналісти.

Після розголосу депутатка вибачилась перед батьками дітей, медиками та всіма, кого могли образити її слова. Вона визнала, що використала неприпустиме формулювання та взяла на себе відповідальність.

«Я використала неприпустиме й образливе формулювання щодо дітей з генетичними захворюваннями. Це моя відповідальність. У таких темах немає права на зневагу. Публічна людина тим паче не може дозволяти собі подібне», — написала Чиркова.

На ситуацію відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він назвав такі висловлювання обурливими та принизливими, підкресливши, що вони порушують гідність дітей і суперечать основоположним правам людини.

«Особливо неприпустимо, що такі слова пролунали під час офіційного засідання, що лише підсилює серйозність порушення етичних та правових норм», — зазначив омбудсмен.

Лубінець повідомив про відкриття провадження за фактом публічного приниження гідності дітей та пообіцяв, що діям посадовиці буде надано правову оцінку.

«За подібні висловлювання має бути відповідальність. Така поведінка є неприпустимою, і ми не маємо допустити її нормалізації в публічному просторі», — наголосив він.