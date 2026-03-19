Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
«Щоб у нас не було деб*лів». Депутатка з Кривого Рогу образливо висловилась щодо дітей із захворюваннями

Депутатка Дніпропетровської обласної ради Олена Чиркова під час службової наради образливо висловилась щодо дітей із генетичними захворюваннями, назвавши їх «деб*лами». Згодом вона публічно перепросила за свої слова.

Про інцидент повідомило видання «Свої. Кривий Ріг».

Фото: dniprorada.gov.ua

Це сталося під час відеоконференції, на якій обговорювали дофінансування місцевого центру медичної генетики та пренатальної діагностики. У ході обговорення Чиркова допустила образливе висловлювання:

«Мета була така — підтримка державної програми, щоб у нас не було деб*лів й інших, ну, згідні?», — сказала вона.

Фрагмент розмови оприлюднили журналісти.

Після розголосу депутатка вибачилась перед батьками дітей, медиками та всіма, кого могли образити її слова. Вона визнала, що використала неприпустиме формулювання та взяла на себе відповідальність.

«Я використала неприпустиме й образливе формулювання щодо дітей з генетичними захворюваннями. Це моя відповідальність. У таких темах немає права на зневагу. Публічна людина тим паче не може дозволяти собі подібне», — написала Чиркова.

На ситуацію відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він назвав такі висловлювання обурливими та принизливими, підкресливши, що вони порушують гідність дітей і суперечать основоположним правам людини.

«Особливо неприпустимо, що такі слова пролунали під час офіційного засідання, що лише підсилює серйозність порушення етичних та правових норм», — зазначив омбудсмен.

Лубінець повідомив про відкриття провадження за фактом публічного приниження гідності дітей та пообіцяв, що діям посадовиці буде надано правову оцінку.

«За подібні висловлювання має бути відповідальність. Така поведінка є неприпустимою, і ми не маємо допустити її нормалізації в публічному просторі», — наголосив він.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Читайте також
