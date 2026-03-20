Поліція проводить 70 обшуків у медзакладах України за підозрою в привласненні коштів, призначених для програми медичних гарантій

НБУ проводить обшуки по справі про розтрату коштів за програмою медгарантій

Національна поліція вранці 20 березня почала 70 обшуків у медичних закладах по всій країні. Правоохоронці документують схеми привласнення коштів з бюджету, які були призначені для лікування громадян у межах програми медичних гарантій.

У пресслужбі НПУ повідомили, що йдеться про фіктивні медпослуги та маніпуляції з даними в електронній системі охорони здоров’я. Слідчі дії проводять за сприяння МОЗ та НСЗУ.

"За попередніми оцінками, сума збитків може сягати сотень мільйонів гривень", – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюють за фактами привласнення та розтрати майна (ст. 191), зловживання владою або службовим становищем (ст. 364), службового підроблення (ст. 366), втручання в роботу автоматизованих систем (ст. 362), службової недбалості (ст. 367) та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209) Кримінального кодексу України. Санкції інкримінованих статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Нацполіція Обшуки за підозрою в розтраті коштів з програми медичних гарантій

Програма медичних гарантій

Це перелік та обсяг медичних послуг, ліків і медвиробів, які держава гарантує населенню та оплачує з державного бюджету за однаковими для всіх медичних закладів тарифами.

Вона гарантує чітко визначений перелік, в межах доведеного бюджету, який держава може собі дозволити.

Згідно з нею, кожен громадянин, незалежно від свого місця реєстрації чи проживання, може отримати безоплатно однаковий обсяг медичних послуг в будь-якій лікарні країни, яка має договір з НСЗУ.



