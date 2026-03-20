ГоловнаЗдоров'я

Поліція проводить 70 обшуків у медзакладах України за підозрою в привласненні коштів, призначених для програми медичних гарантій

За попередніми даними, збитки сягають сотень мільйонів. 

Фото: Нацполіція

Національна поліція вранці 20 березня почала 70 обшуків у медичних закладах по всій країні. Правоохоронці документують схеми привласнення коштів з бюджету, які були призначені для лікування громадян у межах програми медичних гарантій. 

У пресслужбі НПУ повідомили, що йдеться про фіктивні медпослуги та маніпуляції з даними в електронній системі охорони здоров’я. Слідчі дії проводять за сприяння МОЗ та НСЗУ. 

"За попередніми оцінками, сума збитків може сягати сотень мільйонів гривень", – йдеться у повідомленні. 

Досудове розслідування здійснюють за фактами привласнення та розтрати майна (ст. 191), зловживання владою або службовим становищем (ст. 364), службового підроблення (ст. 366), втручання в роботу автоматизованих систем (ст. 362), службової недбалості (ст. 367) та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209) Кримінального кодексу України. Санкції інкримінованих статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Програма медичних гарантій 

Це перелік та обсяг медичних послуг, ліків і медвиробів, які держава гарантує населенню та оплачує з державного бюджету за однаковими для всіх медичних закладів тарифами.

Вона гарантує чітко визначений перелік, в межах доведеного бюджету, який держава може собі дозволити. 

Згідно з нею, кожен громадянин, незалежно від свого місця реєстрації чи проживання, може отримати безоплатно однаковий обсяг медичних послуг в будь-якій лікарні країни, яка має договір з НСЗУ.  


Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies