Які ліки можна отримати безоплатно або з доплатою: поповнили список «Доступних ліків»

До оновленого списку включено 26 нових лікарських засобів.

Загалом перелік тепер налічує 621 препарат, 36 найменувань медичних виробів, 32 комбіновані препарати та 59 препаратів інсуліну.

З квітня програма розширюється новими препаратами для лікування серцево-судинних захворювань, діабету та хвороб дихальної системи. У відомстві наголошують, що ці напрямки є пріоритетними через поширеність хронічних захворювань та їх часте поєднання.

Крім того, у 2026 році фінансування програми збільшено до 8,7 млрд грн (у 2025 році — 6,9 млрд грн), що дозволить забезпечити лікування для більшої кількості пацієнтів.

Щоб отримати препарати, пацієнтам необхідно звернутися до лікаря первинної ланки або профільного спеціаліста для отримання електронного рецепта, після чого — до аптеки. Якщо вам відмовляють у наданні медикаментів у фармацевтичному закладі, телефонуйте на гарячу лінію МОЗ за номером 0 800 505 201 або пишіть до контакт-центру НСЗУ — 16-77.