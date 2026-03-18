Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
ГоловнаЗдоров'я

Які ліки можна отримати безоплатно або з доплатою: поповнили список «Доступних ліків»

Міністерство охорони здоров’я України затвердило оновлений перелік лікарських засобів та медичних виробів, що підлягають реімбурсації в межах урядової програми «Доступні ліки». 

Відповідний наказ набирає чинності з 31 березня.

Аптека, яка входить до програми 'Доступні ліки'
Фото: lviv.media

До оновленого списку включено 26 нових лікарських засобів. 

Загалом перелік тепер налічує 621 препарат, 36 найменувань медичних виробів, 32 комбіновані препарати та 59 препаратів інсуліну.

З квітня програма розширюється новими препаратами для лікування серцево-судинних захворювань, діабету та хвороб дихальної системи. У відомстві наголошують, що ці напрямки є пріоритетними через поширеність хронічних захворювань та їх часте поєднання.

Крім того, у 2026 році фінансування програми збільшено до 8,7 млрд грн (у 2025 році — 6,9 млрд грн), що дозволить забезпечити лікування для більшої кількості пацієнтів.

Щоб отримати препарати, пацієнтам необхідно звернутися до лікаря первинної ланки або профільного спеціаліста для отримання електронного рецепта, після чого — до аптеки. Якщо вам відмовляють у наданні медикаментів у фармацевтичному закладі, телефонуйте на гарячу лінію МОЗ за номером 0 800 505 201 або пишіть до контакт-центру НСЗУ — 16-77.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
