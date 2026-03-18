Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
ГоловнаЗдоров'я

На Київщині 13-річний підліток отримав ураження струмом на даху електропотяга

У Бородянці 13-річний хлопець зазнав ураження електричним струмом після того, як виліз на дах електропотяга. Наразі підліток перебуває в лікарні з важкими травмами.

Про інцидент повідомили в поліції Київської області. 

Фото: ДСНС

За попередніми даними, хлопець піднявся на дах поїзда сполученням Тетерів — Святошино поблизу станції, де його вдарило струмом від контактної мережі. Після цього він упав на землю.

Унаслідок падіння та ураження струмом підліток отримав термічні опіки, травми голови та перелом. Медики надають йому необхідну допомогу.

Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події. Після завершення перевірки інциденту буде надано відповідну правову кваліфікацію.

Рятувальники вкотре закликають батьків пояснювати дітям правила безпеки на залізниці. Контактна мережа перебуває під високою напругою і становить смертельну небезпеку навіть без прямого дотику.

Нагадуємо, раніше подібні випадки траплялися через небезпечний тренд у соцмережах, де підлітки намагаються зробити фото або відео на даху потягів.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies