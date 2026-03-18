На Київщині 13-річний підліток отримав ураження струмом на даху електропотяга

Про інцидент повідомили в поліції Київської області.

У Бородянці 13-річний хлопець зазнав ураження електричним струмом після того, як виліз на дах електропотяга. Наразі підліток перебуває в лікарні з важкими травмами.

За попередніми даними, хлопець піднявся на дах поїзда сполученням Тетерів — Святошино поблизу станції, де його вдарило струмом від контактної мережі. Після цього він упав на землю.

Унаслідок падіння та ураження струмом підліток отримав термічні опіки, травми голови та перелом. Медики надають йому необхідну допомогу.

Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події. Після завершення перевірки інциденту буде надано відповідну правову кваліфікацію.

Рятувальники вкотре закликають батьків пояснювати дітям правила безпеки на залізниці. Контактна мережа перебуває під високою напругою і становить смертельну небезпеку навіть без прямого дотику.

Нагадуємо, раніше подібні випадки траплялися через небезпечний тренд у соцмережах, де підлітки намагаються зробити фото або відео на даху потягів.