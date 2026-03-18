Російський безпілотник влучив у тепловоз на Чернігівщині: поранено машиніста і його помічника

Російські війська атакували залізничну інфраструктуру в Чернігівській області. В результаті зазнали поранень двоє людей.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій у Фейсбуці.

"Росія знову атакувала цивільну залізничну інфраструктуру на Чернігівщині. Російський безпілотник влучив у тепловоз, що спричинило задимлення й пожежу. Унаслідок атаки травмовано машиніста та його помічника. Їм надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють усі відповідні служби.