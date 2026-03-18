ЦПД: роспропаганда продовжує проширювати фейки про «продаж Україною західної зброї»

Росія продовжує поширювати дезінформацію про нібито "продаж Україною на чорному ринку наданого західного озброєння".
Як повідомляє Центр протидії дезінформації, російська пропаганда поширює сфальсифіковане відео, нібито від імені телеканалу Al Jazeera. У ролику стверджується, що Іран завдає ударів по військових базах США та Франції американською і французькою зброєю, яку Україна нібито «продала на чорний ринок» після 2022 року.
Насправді такого відео на сторінках телеканалу Al Jazeera не публікувалося. Пропагандисти імітували стиль медіа, використавши кадри з реальних сюжетів та наклавши на них потрібний текст. Крім того, посилання на заяви колишнього німецького генерала Клауса Віттманна, на яке покладаються пропагандисти, також є фейковим.
Центр протидії дезінформації наголошує: такі матеріали створюються для дискредитації України та дестабілізації довіри до міжнародної підтримки.
