​У Львові затримали тещу і зятя - за пропозицію хабаря патрульним та ігнорування рішення суду

Жінка почала пропонувати гроші правоохоронцям, аби ті пробачили і відпустили її зятя.

У Львові патрульні затримали жінку, яка намагалася дати хабаря поліції, аби уникнути покарання для свого зятя, який керував автомобілем попри заборону суду.

Про це повідомила патрульна поліція області.

Опівночі біля залізничного вокзалу, патрульні побачили автомобіль Audi A4 , який був припаркований із порушеннями. До поліцейських підійшла 46-річна жінка і сказала, що за кермом була вона.

Однак, правоохоронці з'ясували, що автомобілем керував і паркував його 24-річний чоловік, який був поруч. У вересні минулого року його позбавили права керування транспортними засобами на 1 рік. Чоловік проігнорував рішення суду і сів за кермо.

Під час оформлення адміністративних матеріалів, жінка почала пропонувати хабаря, аби пробачили і відпустили її зятя.

"Вона проігнорувала попередження про кримінальну відповідальність і простягнула поліцейському купюру в розмірі 100 Євро. Коли приїхали слідчі, після винесення постанови та складання протоколу, ми передали і тещу, і зятя їм", - розповіли патрульні.

Тепер жінці загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди поліцейському під час виконання ним службових обов’язків, а зятю - за невиконання рішення суду.

