Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
ГоловнаСуспільствоЖиття

​У Львові затримали тещу і зятя - за пропозицію хабаря патрульним та ігнорування рішення суду

Жінка почала пропонувати гроші правоохоронцям, аби ті пробачили і відпустили її зятя. 

​У Львові затримали тещу і зятя - за пропозицію хабаря патрульним та ігнорування рішення суду
Фото: Патрульна поліція Львівщини

У Львові патрульні затримали жінку, яка намагалася дати хабаря поліції, аби уникнути покарання для свого зятя, який керував автомобілем попри заборону суду. 

Про це повідомила патрульна поліція області.

Опівночі біля залізничного вокзалу, патрульні побачили автомобіль Audi A4 , який був припаркований із порушеннями. До поліцейських підійшла 46-річна жінка і сказала, що за кермом була вона.

Однак, правоохоронці з'ясували, що автомобілем керував і паркував його 24-річний чоловік, який був поруч. У вересні минулого року його позбавили права керування транспортними засобами на 1 рік. Чоловік проігнорував рішення суду і сів за кермо.

Під час оформлення адміністративних матеріалів, жінка почала пропонувати хабаря, аби пробачили і відпустили її зятя. 

"Вона проігнорувала попередження про кримінальну відповідальність і простягнула поліцейському купюру в розмірі 100 Євро. Коли приїхали слідчі, після винесення постанови та складання протоколу, ми передали і тещу, і зятя їм", - розповіли патрульні. 

Тепер жінці загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди поліцейському під час виконання ним службових обов’язків, а зятю - за невиконання рішення суду.

Раніше на Київщині  викрили чоловіка, який "замовив" вбивство тещі

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies