Сили оборони уразили об’єкти ворога у тимчасово окупованому Криму, на ТОТ Донеччини та Херсонщини.

Про це розповіли у Генштабі.

Зокрема в ніч на 19 березня в районі Фіолентівського шосе на ТОТ українського Криму уразили Інноваційний центр виробничо-технічного підприємства “Граніт”, який входить до складу концерну “Алмаз-Антей”. На його потужностях ремонтують і обслуговують російські системи протиповітряної оборони.

Зокрема, концерн обслуговує техніку, що складає основу протиповітряного “щита” тимчасово окупованого українського Криму. Серед іншого на його об'єктах ремонтують зенітні ракетні системи С-400 “Тріумф”, С-300ПМ2 “Фаворит”, радіолокаційні станції 92Н6Е та 96Л6Е, ЗРК середньої та малої дальності “Бук-М2/М3” і “Тор-М2”.

Також у районі бухти Стрілецька, що у Севастополі, було уражено місця зосередження особового складу ворога. Втрати окупантів уточнюються.

Крім цього вночі уражено склади боєприпасів у Донецьку і Ялті (ТОТ Донецької обл.) та у Каланчаку Херсонщини. Зафіксовано ураження складу матеріально-технічного забезпечення у районі Веселого Донецької області.

Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по складу пально-мастильних матеріалів у районі Новотроїцького Херсонської області.

"Окрім того, українські воїни били по районах зосередження живої сили противника поблизу Ялти (ТОТ Донецької обл.) та н.п. Овражки (ТОТ АР Крим)", – зазначили у Генштабі.

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.