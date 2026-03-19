ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони уразили об’єкти ворога у Криму, на Донеччині та Херсонщині

Масштаби збитків уточнюють. 

Наслідки ураження цілі в Криму
Фото: Скріншот відео ВМС

Сили оборони уразили об’єкти ворога у тимчасово окупованому Криму, на ТОТ Донеччини та Херсонщини.

Про це розповіли у Генштабі

Зокрема в ніч на 19 березня в районі Фіолентівського шосе на ТОТ українського Криму уразили Інноваційний центр виробничо-технічного підприємства “Граніт”, який входить до складу концерну “Алмаз-Антей”. На його потужностях ремонтують і обслуговують російські системи протиповітряної оборони. 

Зокрема, концерн обслуговує техніку, що складає основу протиповітряного “щита” тимчасово окупованого українського Криму. Серед іншого на його об'єктах ремонтують зенітні ракетні системи С-400 “Тріумф”, С-300ПМ2 “Фаворит”, радіолокаційні станції 92Н6Е та 96Л6Е, ЗРК середньої та малої дальності “Бук-М2/М3” і “Тор-М2”.

Також у районі бухти Стрілецька, що у Севастополі, було уражено місця зосередження особового складу ворога. Втрати окупантів уточнюються.

Крім цього вночі уражено склади боєприпасів у Донецьку і Ялті (ТОТ Донецької обл.) та у Каланчаку Херсонщини. Зафіксовано ураження складу матеріально-технічного забезпечення у районі Веселого Донецької області.

Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по складу пально-мастильних матеріалів у районі Новотроїцького Херсонської області. 

"Окрім того, українські воїни били по районах зосередження живої сили противника поблизу Ялти (ТОТ Донецької обл.) та н.п. Овражки (ТОТ АР Крим)", – зазначили у Генштабі. 

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

