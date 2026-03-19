Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Правоохоронці затримали ще шістьох людей, підозрюваних у підпалах у різних регіонах України. Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, це місцеві жителі віком 17–23 років, яких завербували через сайти знайомств і Telegram-канали з пропозиціями заробітку.

У Кропивницькому затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі будівлі райради та відділення державного банку.

У Києві затримали чотирьох осіб. Двоє братів підпалили автомобілі мобільної вогневої групи ЗСУ та працівника ДСНС. Ще двоє — військовий автомобіль у Деснянському районі.

У Запоріжжі підозру отримав гравець місцевої гандбольної команди — його вважають причетним до підпалу службових пікапів Сил оборони на СТО.

Усім затриманим повідомили про підозру за статтями про перешкоджання діяльності ЗСУ та умисне пошкодження майна.