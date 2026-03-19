Росіяни понівечили газові труби, будинки та авто на Херсонщині. Поранені люди

Упродовж доби російська армія атакувала 33 населені пункти Херсонщини і поранила там двох людей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Новорайськ, Томина Балка, Інгулець, Зеленівка, Білозерка, Дар'ївка, Українка, Дудчани, Раківка, Червоне, Милове, Золота Балка, Антонівка, Веселе, Дніпровське, Кізомис, Козацьке, Комишани, Львове, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Ромашкове, Садове, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Широка Балка, Станіслав та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 21 приватний будинок.Також окупанти понівечили господарську споруду, газові труби, приватний гараж та автомобілі.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», - зазначив Прокудін.