Упродовж доби російська армія атакувала Сумську область і поранила там чотирьох людей.

Про це повідомили у обласній поліції.

Упродовж минулої доби на території Сумської області зафіксовано обстріли 26 населених пунктів у Сумському, Шосткинському, Охтирському та Конотопському районах.

Фото: Нацполіція Наслідки російського обстрілу

Внаслідок ворожої атаки безпілотника у Сумській громаді 16-річний юнак, жінки 39 і 55 років та 60-річний чоловік. Також пошкоджено адміністративні будівлі, об’єкти торгівлі, складські приміщення, багатоквартирні житлові будинки, транспортні засоби та енергетичну інфраструктуру.

У Тростянецькій громаді зафіксовано пошкодження об’єкту транспортної інфраструктури.

У Ворожбянській громаді пошкоджено обладнання енергетичну інфраструктуру.

Фото: Нацполіція Наслідки російського обстрілу Сумщини

Поліцейські працювали на місцях влучань, документували руйнування та збирали докази чергових воєнних злочинів.

За кожним із задокументованих фактів відкрито кримінальні провадження за ст. 438 КК України (воєнні злочини).