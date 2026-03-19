Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
​Вчора оборонці ліквідували понад 1500 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 1 284 090 солдатів. 

Український захисник, ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби армія РФ втратила 1520 солдатів, 4 бойові броньовані машини, 3 РСЗВ, 155 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і одну одиницю спецтехніки.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 284 090 (+1 520) осіб 
  • танків – 11 786 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 24 233 (+4) од.
  • артилерійських систем – 38 538 (+32) од.
  • РСЗВ – 1 691 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 333 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 185 724 (+1 391) од.
  • крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 84 129 (+155) од.
  • спеціальна техніка – 4 092 (+1) од.

Дані уточнюються.

Читайте також
