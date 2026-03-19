​Вчора оборонці ліквідували понад 1500 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.26 орієнтовно склали:

Упродовж доби армія РФ втратила 1520 солдатів, 4 бойові броньовані машини, 3 РСЗВ, 155 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і одну одиницю спецтехніки.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 1 284 090 солдатів.

