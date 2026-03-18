Війна

Росіяни атакували безпілотником енергооб'єкт на Волині

На об'єкті триває пожежа, відомо про перебої зі світлом та водопостачанням.

Росіяни атакували безпілотником енергооб'єкт на Волині
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Внаслідок атаки безпілотника ввечері 18 березня, попередньо є влучання в енергообʼєкт біля Нововолинська. 

Про це повідомив міський голова Борис Карпус.

В частині громади зникло світло. Є перебої з водопостачанням, запускаються додаткові генератори.

"Пошкодження дуже серйозні! На обʼєкті триває пожежа. Відповідні служби працюють на місці влучання. Енергетики розпочнуть роботи, одразу як це буде можливо", - йдеться в повідомленні.

Карпус додав, що частина котелень працюватиме на мінімальному рівні. 

Також в місті розгортають роботу Пунктів незламності. 

Очільник Волинської ОВА Роман Романюк повідомив, що станом на зараз без електропостачання понад 30 тис. абонентів. 

