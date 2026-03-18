Внаслідок атаки безпілотника ввечері 18 березня, попередньо є влучання в енергообʼєкт біля Нововолинська.
Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
В частині громади зникло світло. Є перебої з водопостачанням, запускаються додаткові генератори.
"Пошкодження дуже серйозні! На обʼєкті триває пожежа. Відповідні служби працюють на місці влучання. Енергетики розпочнуть роботи, одразу як це буде можливо", - йдеться в повідомленні.
Карпус додав, що частина котелень працюватиме на мінімальному рівні.
Також в місті розгортають роботу Пунктів незламності.
Очільник Волинської ОВА Роман Романюк повідомив, що станом на зараз без електропостачання понад 30 тис. абонентів.