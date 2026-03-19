На фронті відбулося 91 боєзіткнення, - Генштаб

Ворог найбільш активний на чотирьох напрямках.

Від початку доби на фронті відбулося 91 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Будки, Іскрисківщина, Рижівка, Отруба, Волфине, Вовківка, Ходине, Бачівськ, Гірки, Рогізне, Кореньок, Есмань, Уланове, Старикове, Стукалівка.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 59 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням РСЗВ. Сили оборони мають певні тактичні успіхи на напрямку. Зафіксовано одне боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 17 разів атакував у бік населених пунктів Приліпка, Лиман, Стариця, Вовчанськ, Тихе, Бочкове, Охрімівка, Зибине, Чугунівка, Фиголівка, Красне Перше. Дві штурмові дії тривають.

На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався поліпшити своє становище в районах Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Новоплатонівки, Борівської Андріївки. Дві атаки тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 15 спроб загарбників просунутися в бік Греківки, Надії, Новомихайлівки, Новосергіївки, Ольгівки, Середнього, населеного пункту Коровій Яр, Дробишевого, Зарічного, Лиману, Діброви. Вісім атакувальних дій іще тривають.

На Слов’янському напрямку окупанти шість разів намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Закітного, Різниківки, Рай-Олександрівки. Три штурмові дії продовжуються.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував у бік Малинівки та Костянтинівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 16 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка, Новопавлівка. Два бої тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Білицьке, Сухецьке, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Новопавлівка. Продовжуються три ворожі атаки.

На Олександрівському напрямку ворог шість разів наступав у бік Січневого, Соснівки, Красногірського та Злагоди. Завдавав авіаударів у районах Іванівки та Просянки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося п’ять атак у бік позицій наших захисників у районах Зеленого, Залізничного, Добропілля та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Гуляйпільського, Копанів, Мирного та Терсянки. Три штурмові дії ворога тривають.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував у бік Степового та завдавав авіаударів у районах Веселянки, Малокатеринівки та Юрківки.

На Придніпровському напрямку ворожі штурми не фіксувалися.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.