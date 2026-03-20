ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Помер Почесний Патріарх Філарет

Він очолював Українську православну церкву Київського патріархату (УПЦ КП) у 1995–2018 роках і був одним із ключових діячів українського церковного руху за незалежність.

Помер Почесний Патріарх Філарет
Філарет
Фото: EPA/UPG

У віці 97 років помер Почесний Патріарх Православної церкви України Філарет (в миру: Михайло Антонович Денисенко). 

Про це повідомив предстоятель Православної церкви України Епіфаній. 

"Сьогодні глибокий сум і жаль у моєму серці, як і в серцях багатьох українців, бо нині завершився земний шлях Святійшого Патріарха Філарета. Закликаю всеукраїнську паству підносити сердечні молитви за упокій душі новопреставленого Патріарха Філарета, який сьогодні відійшов до Господа. Просімо у Всевишнього прийняти його у Своєму Небесному Царстві. Сердечні співчуття рідним спочилого владики!" – написав Епіфаній.

Він додав, що ми завжди пам’ятатимемо настанови Патріарха Філарета про важливість підтримання єдності Української Церкви навколо Київського Престолу і пам՚ятатимемо та виконуватимемо також його уроки й настанови про важливість соборності, про смирення перед волею Божою і волею повноти Церкви, про віддане служіння Богу, Церкві Христовій та українському народу. 

Епіфаній написав, що молитва та пам’ять про Філарета залишаться в помісній автокефальній Українській Православній Церкві довіку. 

Нагадаємо, Філарет був одним із ключових діячів боротьби за церковну незалежність України. 

Народився 23 січня 1929 року на Донеччині. У радянський період зробив кар’єру в структурі Російська православна церква, де обіймав посаду митрополита Київського.

Після проголошення незалежності України став одним із ініціаторів створення незалежної Української православної церкви. 

У 1992 році очолив Українську православну церкву Київського патріархату, а з 1995 року мав титул Патріарха Київського і всієї Руси-України.

Його діяльність супроводжувалася конфліктами з Москвою: у 1997 році його відлучила від Російської православної церкви, яка не визнавала Київський патріархат. Водночас в Україні він залишався впливовим церковним лідером і символом руху за автокефалію.

У 2018 році Філарет підтримав створення Православної церкви України та отримання томосу про автокефалію. Після цього між ним і новим керівництвом ПЦУ виник конфлікт, унаслідок якого він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату.

