Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
В Україні російському судді заочно дали 10 років ув’язнення за псевдосуд над полоненим «Азову»

У травні 2024 року він ухвалив завідомо незаконний вирок бійцю бригади «Азов».

Фото: прокуратура

В Україні винесли вирок судді Південного окружного військового суду РФ, який незаконно засудив українського військовополоненого. Про це повідомляє Офіс генпрокурора. 

Шевченківський райсуд Києва визнав його винним у порушенні законів і звичаїв війни та призначив покарання у вигляді 10 років ув’язнення.

Прокурори Офісу Генерального прокурора довели, що у травні 2024 року він ухвалив завідомо незаконний вирок бійцю бригади «Азов», призначивши 18 років тюрми за участь у бойових діях.

Такі дії суперечать міжнародному гуманітарному праву: Женевські конвенції забороняють переслідувати військовополонених за сам факт участі у війні. Фактично, прикриваючись статусом судді, він легалізував покарання за дії, які не є злочином.

Справу розглянули заочно (in absentia).

«Прокурори довели в суді, що під виглядом “правосуддя” було вчинено воєнний злочин щодо військовополоненого бригади “Азов”. Водночас заочний розгляд не применшує значення вироку. Це повноцінне судове рішення, яким держава фіксує воєнний злочин, визначає винну особу та створює підстави для її подальшого переслідування, зокрема на міжнародному рівні», – зазначив прокурор у справі.

