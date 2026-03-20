Упродовж минулої доби російська армія атакувала Херсонщину і поранила у області п’ятьох людей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Комишани, Білозерка, Софіївка, Приозерне, Новодмитрівка, Широка Балка, Кізомис, Дніпровське, Гончарне, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Новокаїри, Новорайськ, Новоолександрівка, Кучерське, Суханове, Брускинське, Урожайне, Червоне, Золота Балка, Осокорівка, Милове, Михайлівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 16 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлі, маршрутне таксі та приватні автомобілі.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.