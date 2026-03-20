20 березня в Україні буде тепло, без опадів. Лише в Карпатах, східних, Полтавській та Дніпропетровській областях можливий дощ зі снігом.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вітер переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с. Вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень +6..+11°, дещо тепліше на Закарпатті до 14°; на півдні та південному сході країни вночі 1-6° тепла, вдень +9..+14°.

По території Київщини та в Києві хмарно з проясненнями. Без опадів.Вітер північно-східний, 5-10 м/с.Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 6-11° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 9-11° тепла.