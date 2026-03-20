Укрзалізниця збільшила асортимент продукції, яку пасажири можуть замовити під час купівлі квитків

Укрзалізниця розширила перелік продукції, яку пасажири можуть замовити під час купівлі квитків.
Про це компанія повіодмила у фейсбуці.
"Відтепер під час купівлі квитка можна замовити більше товарів і не витрачати час у магазинах дорогою на вокзал — усе доставлять прямо у ваше купе", - йдеться в повідомленні.
Що доступно для замовлення:
- Під час купівлі квитка на флагманські поїзди можна замовити фірмову дріп-каву - поштучно або набором.
- Солодощі до кави: батончики, названі на честь потягів. Можна обрати один або подарунковий набір.
- Для тих, хто хоче більш ситного, доступні каша з пармезаном, локшина з куркою та овочами, суп або гранола.
- Для дітей є смузі, пастила та страйпи.
В УЗ зазначили, що невдовзі з’являться смаколики і для собак.
Також буде можливість обрати книгу і отримати її прямо в купе.