Укрзалізниця збільшила асортимент продукції, яку пасажири можуть замовити під час купівлі квитків

Укрзалізниця розширила перелік продукції, яку пасажири можуть замовити під час купівлі квитків.

Про це компанія повіодмила у фейсбуці.

"Відтепер під час купівлі квитка можна замовити більше товарів і не витрачати час у магазинах дорогою на вокзал — усе доставлять прямо у ваше купе", - йдеться в повідомленні.

Що доступно для замовлення:

Під час купівлі квитка на флагманські поїзди можна замовити фірмову дріп-каву - поштучно або набором.

Солодощі до кави: батончики, названі на честь потягів. Можна обрати один або подарунковий набір.

Для тих, хто хоче більш ситного, доступні каша з пармезаном, локшина з куркою та овочами, суп або гранола.

Для дітей є смузі, пастила та страйпи.

В УЗ зазначили, що невдовзі з’являться смаколики і для собак.

Також буде можливість обрати книгу і отримати її прямо в купе.