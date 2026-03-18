ГоловнаСуспільствоЖиття

Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"

Планується, що курсування поїздів буде відновлено до кінця березня.

Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

АТ "Укрзалізниця" тимчасово призупинила пряме сполучення поїздом "Інтерсіті" між Києвом та Харковом.

Про це повідомила пресслужба УЗ в Telegram.

"Наразі маємо тимчасове обмеження курсування поїздів Інтерсіті на ділянці до Полтави зі стикувальними маршрутами до Харкова у спальних вагонах", - йдеться в повідомленні. 

В УЗ пояснили, що останніми тижнями через обмеження енергопостачання поїзди між Харковом та Полтавою курсували з резервними тепловозами, що призводило до затримок до 3 годин. В окремі дні прибуття відбувалося вже після початку комендантської години.

"Для зручності пасажирів і більш вчасного прибуття графіки руху скориговано - запроваджено стикувальні маршрути. Наразі тривають відновлювальні роботи, а також посилені безпекові заходи для відновлення повноцінного курсування поїздів Інтерсіті", - йдеться в повідомленні.

Планується, що курсування "Інтерсіті" до Харкова буде відновлено до кінця березня.

Інші маршрути курсують без змін.

﻿
