Суспільство / Війна

Ворог вбив мешканця Харківщини і поранив п’ятьох

Також двоє людей постраждали під час евакуації.

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула. П’ятеро людей постраждали, зокрема дитина.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові загинув 54-річний чоловік, постраждали 45-річний і 23-річний чоловіки та 16-річний хлопець. У с. Руські Тишки Циркунівської громади постраждали 65-річний чоловік і 66-річна жінка. 

У Куп’янську внаслідок підриву на невідомому пристрої під час евакуації травмувалися 68-річний чоловік і 58-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Холодногірський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 5 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 8 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено 3 приватні будинки, магазин;
  • у Куп’янському районі пошкоджено електромережі (с. Шипувате);
  • в Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Гороховатка);
  • у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Руські Тишки), приватний будинок (с. Козача Лопань);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Старий Салтів), фермерське господарство, 3 автомобілі, 3 трактори, комбайн, приватний будинок, електромережі (с. Артемівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 209 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 23 414 людей.

