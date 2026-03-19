Також двоє людей постраждали під час евакуації.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула. П’ятеро людей постраждали, зокрема дитина.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові загинув 54-річний чоловік, постраждали 45-річний і 23-річний чоловіки та 16-річний хлопець. У с. Руські Тишки Циркунівської громади постраждали 65-річний чоловік і 66-річна жінка.

У Куп’янську внаслідок підриву на невідомому пристрої під час евакуації травмувалися 68-річний чоловік і 58-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Холодногірський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

5 БпЛА типу «Герань-2»;

2 БпЛА типу «Молнія»;

2 fpv-дрони;

8 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджено 3 приватні будинки, магазин;

у Куп’янському районі пошкоджено електромережі (с. Шипувате);

в Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Гороховатка);

у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Руські Тишки), приватний будинок (с. Козача Лопань);

у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Старий Салтів), фермерське господарство, 3 автомобілі, 3 трактори, комбайн, приватний будинок, електромережі (с. Артемівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 209 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 23 414 людей.