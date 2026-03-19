ГоловнаСуспільствоВійна

Вночі зафіксували влучання 20 дронів на 11 локаціях, ще у семи місцях впали уламки

ППО знешкодила 109 із 133 запущених російських дронів.

Робота 37-мої окремої бригади морської піхоти
Фото: 37-ма окрема бригада морської піхоти

У ніч на 19 березня російські війська атакували Україну 133 безпілотниками. ППО знешкодила 109 із них. Зафіксували влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків у 7 місцях.

Про це повідомили у Повітряних силах

«У ніч на 19 березня (з 18:00 18 березня) противник атакував 133 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Шаталово, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "шахеди"», – розповіли там. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 109 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.

Фото: Повітряні сили
Станом на ранок 19 березня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

﻿
