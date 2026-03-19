МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
​На Рівненщині українські та польські фахівці розпочинають пошук жертв Волинської трагедії

Пошуковий етап триватиме до кінця наступного тижня.

​На Рівненщині українські та польські фахівці розпочинають пошук жертв Волинської трагедії
Ексгумація жертв Волинської трагедії в селі Пужники на Тернопільщині
Фото: Суспiльне

23 березня в селі Угли на Рівненщині почнеться спільна експедиція з пошуку останків поляків після подій 1943 року, передає «Укрінформ»

Науковці планують дослідити конкретну локацію, на яку вказують свідки. За попередніми даними, йдеться про братську могилу, де можуть перебувати останки 60–70 людей. Також фахівці перевірять старий колодязь, розташований поруч із місцем ймовірного поховання.

З польського боку буде понад десяток експертів Поморського медичного університету та представники Інституту національної пам’яті (IPN). А з українського - фахівці меморіально-пошукового центру «Доля» та представники Українського інституту національної пам’яті. Залучать і представників польських родин, які раніше мешкали в Углах.

Керівник польської групи, професор Поморського медичного університету Анджей Оссовський повідомив, що наразі йдеться лише про пошуковий етап, який триватиме до кінця наступного тижня. Якщо дослідники виявлять останки, вони звертатимуться до місцевої та державної влади України за офіційним дозволом на проведення повноцінної ексгумації. Ексгумаційні роботи потребуватимуть залучення додаткових антропологів та медичних експертів.

