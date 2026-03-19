​На Рівненщині українські та польські фахівці розпочинають пошук жертв Волинської трагедії

23 березня в селі Угли на Рівненщині почнеться спільна експедиція з пошуку останків поляків після подій 1943 року, передає «Укрінформ».

Науковці планують дослідити конкретну локацію, на яку вказують свідки. За попередніми даними, йдеться про братську могилу, де можуть перебувати останки 60–70 людей. Також фахівці перевірять старий колодязь, розташований поруч із місцем ймовірного поховання.

З польського боку буде понад десяток експертів Поморського медичного університету та представники Інституту національної пам’яті (IPN). А з українського - фахівці меморіально-пошукового центру «Доля» та представники Українського інституту національної пам’яті. Залучать і представників польських родин, які раніше мешкали в Углах.

Керівник польської групи, професор Поморського медичного університету Анджей Оссовський повідомив, що наразі йдеться лише про пошуковий етап, який триватиме до кінця наступного тижня. Якщо дослідники виявлять останки, вони звертатимуться до місцевої та державної влади України за офіційним дозволом на проведення повноцінної ексгумації. Ексгумаційні роботи потребуватимуть залучення додаткових антропологів та медичних експертів.