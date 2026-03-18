Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
У Польщі суд першої інстанції схвалив екстрадицію російського археолога Бутягіна в Україну

Захист Бутягіна оскаржуватиме це рішення в суді вищої інстанції. В Україні йому інкримінують незаконні розкопки у Криму зі збитками у понад 200 млн грн.

У Польщі суд першої інстанції схвалив екстрадицію російського археолога Бутягіна в Україну
російський археолог Олександр Бутягін
Фото: соцмережі

Окружний суд Варшави постановив екстрадувати російського археолога Олександра Бутягіна до України. Про це повідомляє «Настоящее время».

Рішення суду першої інстанції не означає негайної екстрадиції — захист оскаржуватиме його і домагатиметься скасування в суді вищої інстанції. 

Адвокат затриманого розповів, що археолог у СІЗО підтримує контакт із російськими дипломатами, а з родиною може спілкуватися лише телефоном.

Нагадаємо, що Бутягіна затримали у Польщі в грудні 2025 року. Україна розшукує Бутягіна за незаконні археологічні розкопки в окупованому Криму. Слідство встановило, що розкопки призвели до знищення об’єктів культурної спадщини. Збитки оцінено у понад 200 млн грн. Минулого року Бутягін отримав від СБУ підозру.

Бутягін є керівником відділу античної археології в російському Ермітажі. Він перебував у Європі з лекційним туром і прямував із Нідерландів до Балкан, коли його затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі.

