Суд розгляне справу проти керівництва “Драгобрату” про смерть 28-річної туристки

Під час підйому витягом дівчина не втрималася за трос, впала та, набравши швидкість, вдарилася головою об металеве огородження без захисних матів. Від травм вона загинула на місці.

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо керівництва гірськолижного курорту “Драгобрат” у справі про загибель 28-річної туристки.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Інцидент стався 18 січня 2025 року. Під час підйому витягом дівчина не втрималася за трос, впала та, набравши швидкість, вдарилася головою об металеве огородження без захисних матів. Від травм вона загинула на місці.

За висновками експертиз, посадовці курорту не забезпечили належний технічний стан огороджень, допустили експлуатацію витягу в небезпечних умовах і не організували роботу аварійно-рятувальної служби.

У січні 2026 посадовцям повідомлено про підозру. Їм інкриміновано порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України).

Справу розглядатиме Рахівський районний суд Закарпатської області.

  • Окремо триває розслідування ще одного інциденту на курорті: у лютому 2026 року 10-річний хлопчик під час тюбінгу зіткнувся з деревом і зазнав тяжкої черепно-мозкової травми. Призначено експертизи щодо дотримання вимог безпеки.
