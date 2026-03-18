Під час підйому витягом дівчина не втрималася за трос, впала та, набравши швидкість, вдарилася головою об металеве огородження без захисних матів. Від травм вона загинула на місці.

Суд розгляне справу проти керівництва “Драгобрату” про смерть 28-річної туристки

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо керівництва гірськолижного курорту “Драгобрат” у справі про загибель 28-річної туристки.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Інцидент стався 18 січня 2025 року. Під час підйому витягом дівчина не втрималася за трос, впала та, набравши швидкість, вдарилася головою об металеве огородження без захисних матів. Від травм вона загинула на місці.

За висновками експертиз, посадовці курорту не забезпечили належний технічний стан огороджень, допустили експлуатацію витягу в небезпечних умовах і не організували роботу аварійно-рятувальної служби.

У січні 2026 посадовцям повідомлено про підозру. Їм інкриміновано порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України).

Справу розглядатиме Рахівський районний суд Закарпатської області.

Суд розгляне справу проти керівництва “Драгобрату” про смерть 28-річної туристки