​Сили оборони за пів місяця уразили понад 20 цілей, що забезпечують ППО Росії

Сили оборони з початку березня уразили понад 20 цілей, що забезпечують протиповітряну оборону Росії. Це - зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та великі обʼєкти радіоелектронної боротьби.

Про це повідомило Міністерство оборони.

"Кожна знищена або виведена з ладу установка ППО, РЛС та РЕБ – це «дірка» у протиповітряній обороні ворога, що відкриває простір для наших ракетних ударів та роботи авіації", - йдеться в повідомленні.

Міноборони уточнило, які саме обʼєкти було уражено та які функції вони виконували.

Удари по ЗРКЗ. За даними Генерального штабу ЗСУ, лише протягом двох перших тижнів березня було уражено такі зенітні ракетні та ракетно-гарматні комплекси:

"Панцир-С1»" (Якимівка, Запорізька обл. та Новоозерне, Крим) – прикриває об'єкти від ударів з повітря на малих висотах;

ЗРК "Тор" (Волноваха, Донецька обл. та Балашівка, Запорізька обл.) – всепогодний комплекс малої дальності для захисту військ на марші;

ЗРК "Тор-М1" (Коробкине, Луганська обл.) – модернізована версія з для протидії високоточній зброї та можливістю одночасного обстрілу двох цілей;

Пускова установка ЗРК С-300 (район Стрілкове, Херсонська обл.) – основний засіб ППО середньої та великої дальності;

"Бук-М3" та "Бук-М1" (Лиманчук, Луганська обл. та Багатівка, Запорізька обл.) – мобільні комплекси для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями;

Пускова установка ЗРК С-300В (Боровеньки, Луганська обл.) – спеціалізована для протиракетної оборони;

Пускова установка ЗРК С-400 "Тріумф" (Дальне, Крим) – найсучасніша в армії Росії система ППО великої дальності.

У Міноборони зазначили, що знищення або пошкодження ЗРК знижує спроможність ворога збивати ракети, роблячи тилові бази окупантів менш захищеними.

Ураження РЛС. З початку березня уражено такі радіолокаційні станції армії РФ:

РЛС до С-300 та С-400 (Мангуш, Садове та Червоне – Донецька обл.; Новокраснівка – Луганська обл.; Севастополь – АР Крим; Новоросійськ – Краснодарський край, РФ) – "очі", без яких комплекси не здатні бачити цілі;

"Подльот-К1" (Виноградне, АР Крим) – виявляє повітряні цілі на малих та гранично малих висотах;

"Каста 2Е2" (Любиме – Луганська обл. та АР Крим) – станція кругового огляду для виявлення малопомітних цілей;

"ЯСТРЕБ А-В" (Тополі, Луганська обл.) – найсучасніший в російській армії комплекс артилерійської розвідки;

"Сопка-2" (АР Крим) – комплекс для моніторингу повітряного простору;

"Небо-У" (Гвардійське, АР Крим) – забезпечує виявлення літаків та ракет на великих відстанях;

"Противник" та "Пароль" (Лібкнехтівка, АР Крим) — мобільні станції для видачі цілевказань авіації;

"Валдай" (Приморське, АР Крим) – спеціалізована РЛС для виявлення та протидії надмалим дронам.

Знищення або пошкодження РЕБ. За цей же час Силам оборони вдалось уразити й великі обʼєкти РЕБ та звʼязку ворога:

наземний ретранслятор (Чорноморське, Крим) – забезпечував зв'язок та управління ударними дронами;

вежа зв’язку (Приморськ, Запорізька обл.) – критичний вузол координації підрозділів окупантів;

станція РЕБ (район Донецька) – використовується для придушення сигналів GPS та навігації наших засобів.

Ураження цих об'єктів погіршує координацію ворога та звільняє радіоефір для ефективнішої роботи українських ударних БпЛА і високоточної зброї.

Упродовж січня та лютого 2026 року Сили оборони уразили три великі підприємства ВПК Росії, а також один з ключових ракетних полігонів та два великих арсенали.