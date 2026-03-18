Сьогодні вночі Росія двічі вдарила по Краматорську Донецької області, повідомили у Національній поліції.
Попередньо, росіяни вдарили по місту керованими бомбами.
Поранень зазнали 8 цивільних осіб, з них двоє дітей – хлопчики 5 та 14 років.
Пошкоджено 2 багатоквартирних і 26 приватних будинків, автомобілі.
Огляд на місцях влучання триває, остаточна інформація про постраждалих і руйнування встановлюється.
- За минулу добу 17 березня росіяни поранили ще чотирьох мешканців Донецької області: у Дружківці, Костянтинівці, Краматорську і Яровій.
- Унаслідок обстрілів пошкоджено адмінбудівлю, приватні будинки, багатоповерхівку, комунальне підприємство і автомобілі.