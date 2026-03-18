Протягом минулої доби ворог завдав 38 ударів по Чернігівській області, пролунало 48 вибухів.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Росіяни били ударними безпілотниками та з артилерії, але найбільше використовував FPV-дрони, зафіксовано 36 прильотів.

Було декілька ударів по Городнянській громаді. Пошкоджена двоповерхова адмінбудівля та енергообʼєкт.

Уночі безпілотник поцілив по житловому будинку в селі Сновської громади. Пошкоджений трактор і загорілася оселя й суха трава.

В іншому селі через удари FPV-дронами зайнялися господарчі будівлі. 19-річного хлопця ушпиталили з уламковим пораненням.

