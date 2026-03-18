Протягом минулої доби ворог завдав 38 ударів по Чернігівській області, пролунало 48 вибухів.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Росіяни били ударними безпілотниками та з артилерії, але найбільше використовував FPV-дрони, зафіксовано 36 прильотів.
Було декілька ударів по Городнянській громаді. Пошкоджена двоповерхова адмінбудівля та енергообʼєкт.
Уночі безпілотник поцілив по житловому будинку в селі Сновської громади. Пошкоджений трактор і загорілася оселя й суха трава.
В іншому селі через удари FPV-дронами зайнялися господарчі будівлі. 19-річного хлопця ушпиталили з уламковим пораненням.
- Раніше стало відомо, що російські війська атакували залізничну інфраструктуру в Чернігівській області, унаслідок поранення отримали двоє людей – машиніст і його помічник. 37-річного машиніста вже прооперували лікарі, він у стабільному стані під наглядом медиків.