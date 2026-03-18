На Сумщині за добу внаслідок обстрілів двоє людей отримали поранення

Протягом доби, з ранку 17 березня до ранку 18 березня 2026 року, російські війська здійснили майже 50 обстрілів по 23 населених пунктах у 10 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів:
- У Краснопільській громаді внаслідок удару КАБами травмовані 63-річна жінка та 65-річний чоловік.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Охтирському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Миропільська
- Юнаківська
- Краснопільська
- Білопільська
- Есманьська
- Шалигинська
- Тростянецька
- Кириківська
- Великописарівська.
Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено приватні будинки, нежитлове приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Великописарівській громаді пошкоджено приватний автомобіль та будинок;
- у Кириківській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Краснопільській громаді пошкоджено приватні житлові будинки та автомобіль;
- у Тростянецькій громаді пошкоджено нежитлове приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури.
Також зафіксовано пошкодження у Шосткинській та Глухівській громадах, які були здійснені ворогом раніше:
- у Глухівській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок;
- у Шосткинській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 26 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 14 годин 10 хвилин.