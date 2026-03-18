На Сумщині за добу внаслідок обстрілів двоє людей отримали поранення

Протягом доби, з ранку 17 березня до ранку 18 березня 2026 року, російські війська здійснили майже 50 обстрілів по 23 населених пунктах у 10 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів:

У Краснопільській громаді внаслідок удару КАБами травмовані 63-річна жінка та 65-річний чоловік.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Охтирському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Миропільська

Юнаківська

Краснопільська

Білопільська

Есманьська

Шалигинська

Тростянецька

Кириківська

Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено приватні будинки, нежитлове приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури;

у Великописарівській громаді пошкоджено приватний автомобіль та будинок;

у Кириківській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури;

у Краснопільській громаді пошкоджено приватні житлові будинки та автомобіль;

у Тростянецькій громаді пошкоджено нежитлове приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури.

Також зафіксовано пошкодження у Шосткинській та Глухівській громадах, які були здійснені ворогом раніше:

у Глухівській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок;

у Шосткинській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 26 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 14 годин 10 хвилин.