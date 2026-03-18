Війна

Уночі Росія атакувала Україну 147 безпілотниками, ППО збила 128

Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 18 березня Росія атакувала Україну 147 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – (РФ), Гвардійське – (ТОТ АР Крим). Понад 70 із них – "шахеди".

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі - декілька ворожих дронів.

