Суд арештував посередника у справі топпосадовців СБУ

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Андрію Авдієвському, якого слідство вважає посередником у корупційній схемі двох високопосадовців СБУ.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Слідчий суддя постановив взяти підозрюваного під варту з можливістю внесення застави у розмірі 998 400 грн.
За даними Центру протидії корупції, Авдієвський фігурує у справі заступника начальника управління СБУ у Києві та області Олега Токарчука і заступника очільника СБУ Рівненщини Ігоря Бріка.
ЦПК зазначив, що роль посередника полягала в комунікації з бізнесом та координації передачі готівки. Зокрема, через нього нібито проходили кошти за так званий «тариф на спокійну роботу» підприємства, що займається бурштином.
Прокурори наполягали на значно більшій заставі — 25 млн грн, тоді як захист просив про домашній арешт.
Розгляд клопотань щодо інших фігурантів справи, зокрема самих посадовців СБУ, наразі триває.
- Напередодні генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що отримали підозру заступник начальника ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, заступник начальника УСБУ у Рівненській області, а також цивільна особа-посередник.
- Усім трьом інкримінують одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
- Посадовці СБУ організували механізм тиску на бізнес. Вони отримували від підприємств неправомірну вигоду за вирішення їхніх «проблемних питань».