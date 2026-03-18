Суспільство Події

Суд арештував посередника у справі топпосадовців СБУ

Йому призначили заставу в майже мільйон гривень.

ВАКС
Фото: Зоряна Стельмах

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Андрію Авдієвському, якого слідство вважає посередником у корупційній схемі двох високопосадовців СБУ. 

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Слідчий суддя постановив взяти підозрюваного під варту з можливістю внесення застави у розмірі 998 400 грн.

За даними Центру протидії корупції, Авдієвський фігурує у справі заступника начальника управління СБУ у Києві та області Олега Токарчука і заступника очільника СБУ Рівненщини Ігоря Бріка. 

ЦПК зазначив, що роль посередника полягала в комунікації з бізнесом та координації передачі готівки. Зокрема, через нього нібито проходили кошти за так званий «тариф на спокійну роботу» підприємства, що займається бурштином.

Прокурори наполягали на значно більшій заставі — 25 млн грн, тоді як захист просив про домашній арешт. 

Розгляд клопотань щодо інших фігурантів справи, зокрема самих посадовців СБУ, наразі триває.

  • Напередодні генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що отримали підозру заступник начальника ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, заступник начальника УСБУ у Рівненській області, а також цивільна особа-посередник. 
  • Усім трьом інкримінують одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
  • Посадовці СБУ організували механізм тиску на бізнес. Вони отримували від підприємств неправомірну вигоду за вирішення їхніх «проблемних питань».
