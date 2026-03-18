ГоловнаСуспільствоПодії

ДСНС: В Україні зафіксували пік загибелі людей на водоймах через нестійкий лід

Серед них - п’ятеро дітей.

Фото: ДСНС

З початку цього року на водних об’єктах України загинули 59 людей, серед яких п’ятеро дітей. 

Про це повідомив речник ДСНС Олександр Хорунжий, передає пресслужба рятувальників.

Водночас співробітники ДСНС встигли витягнути з води 58 осіб, зокрема, 22 дитини. За словами Хорунжого, попри трагічну статистику, кількість загиблих на льоду цьогоріч вдвічі менша, ніж за аналогічний період 2025 року. Тоді вода забрала життя 142 людей. Проте саме зараз, у період танення та нестійкого льодового покриву, кількість нещасних випадків досягла критичної позначки.

Надзвичайники закликали українців не виходити на кригу та не ризикувати життям заради риболовлі чи розваг. 

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies