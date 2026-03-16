У Києві сапери вилучили бойову частину російської ракети «Х-101», яку виявили на відкритій території.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Фахівці обстежили місцезнаходження вибухонебезпечного предмету та з’ясували, що рештки та бойова частина ракети розкидані у радіусі 500 м один від одного.

За допомогою крана-маніпулятора бойову частину вилучили та вивезли для подальшого знищення.

У ДСНС нагадали, що в разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів неможна до них підходити, треба негайно телефонувати за номером 101 або 112.