Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
У Києві сапери ДСНС вилучили бойову частину російської ракети "Х-101"

За допомогою крана-маніпулятора її вивезли для подальшого знищення. 

Фото: ДСНС

У Києві сапери вилучили бойову частину російської ракети «Х-101», яку виявили на відкритій території.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Фахівці обстежили місцезнаходження вибухонебезпечного предмету та з’ясували, що рештки та бойова частина ракети розкидані у радіусі 500 м один від одного. 

За допомогою крана-маніпулятора бойову частину вилучили та вивезли для подальшого знищення. 

У ДСНС нагадали, що в разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів неможна до них підходити, треба негайно телефонувати за номером 101 або 112. 

