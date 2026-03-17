На Сумщині за добу 2 людини загинули й 9 отримали поранення внаслідок російський обстрілів

Протягом доби, з ранку 16 березня до ранку 17 березня 2026 року, російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 34 населених пунктах у 19 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблі та постраждалі серед мирних жителів:
- У Садівській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника по вантажівці із зерном загинув 40-річний чоловік.
- У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника по мотоциклу загинув 48-річний чоловік.
- У Сумській громаді внаслідок ударів ворожих безпілотників постраждали чоловіки 39, 43, 51, 67 років та жінки 30 і 56 років.
- У Шосткинській громаді внаслідок атаки ворожих безпілотників поранені 46-річний чоловік і 46-річна жінка.
- У Річківській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА травмовано 61-річного чоловіка.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Садівська
- Миколаївська сільська
- Миропільська
- Юнаківська
- Білопільська
- Ворожбянська
- Краснопільська
- Річківська
- Березівська
- Глухівська
- Есманьська
- Шалигинська
- Середино-Будська
- Шосткинська
- Хутір-Михайлівська
- Ямпільська
- Хмелівська
- Великописарівська.
Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Шосткинській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, нежитлове приміщення, автомобіль, об’єкти цивільної інфраструктури;
- в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлове приміщення;
- у Березівській громаді пошкоджено житловий будинок;
- у Ямпільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Ворожбянській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок, адміністративну будівлю;
- у Миколаївській сільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Сумській громаді пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, приватні домоволодіння, автомобілі, об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення;
- у Великописарівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, транспортний засіб – мотоцикл;
- у Садівській громаді знищено вантажний автомобіль;
- у Річківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 9 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 23 години 36 хвилин.