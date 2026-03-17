На Сумщині за добу 2 людини загинули й 9 отримали поранення внаслідок російський обстрілів

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Фото: unn.ua

Протягом доби, з ранку 16 березня до ранку 17 березня 2026 року, російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 34 населених пунктах у 19 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблі та постраждалі серед мирних жителів:

  • У Садівській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника по вантажівці із зерном загинув 40-річний чоловік.
  • У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника по мотоциклу загинув 48-річний чоловік.
  • У Сумській громаді внаслідок ударів ворожих безпілотників постраждали чоловіки 39, 43, 51, 67 років та жінки 30 і 56 років.
  • У Шосткинській громаді внаслідок атаки ворожих безпілотників поранені 46-річний чоловік і 46-річна жінка.
  • У Річківській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА травмовано 61-річного чоловіка.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Садівська
  • Миколаївська сільська
  • Миропільська
  • Юнаківська
  • Білопільська
  • Ворожбянська
  • Краснопільська
  • Річківська
  • Березівська
  • Глухівська
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Середино-Будська
  • Шосткинська
  • Хутір-Михайлівська
  • Ямпільська 
  • Хмелівська
  • Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Шосткинській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, нежитлове приміщення, автомобіль, об’єкти цивільної інфраструктури;
  • в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлове приміщення;
  • у Березівській громаді пошкоджено житловий будинок;
  • у Ямпільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури; 
  • у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Ворожбянській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок, адміністративну будівлю;
  • у Миколаївській сільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Сумській громаді пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, приватні домоволодіння, автомобілі, об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення;
  • у Великописарівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, транспортний засіб – мотоцикл; 
  • у Садівській громаді знищено вантажний автомобіль;
  • у Річківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 9 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 23 години 36 хвилин.

