Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Російські війська поранили десятьох мешканців Харківщини

Окупанти били по області ракетою, авіабомбами та безпілотниками. 

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали  Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали 10 людей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У Харкові зазнав гострої реакції на стрес 34-річний чоловік, травмовані чоловіки 61, 52, 54 роки.

У с. Мартове Печенізької громади постраждала 75-річна жінка, а у с. Просянка Кіндрашівської громади – 84-річна і 70-річна жінки та 74-річний чоловік. Біля с. Мирне Шевченківської громади зазнала травм 48-річна жінка, а неподалік с. Гороховатка Борівської громади постраждав 65-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 68-річному чоловіку, який 13 березня зазнав поранень у с. Ноосинове Курилівської громади.

Ворог атакував БпЛА Шевченківський, Немишлянський, Салтівський райони Харкова. Також росіяни застосували по Харківщині різні види озброєння: 

  • 1 ракета (тип встановлюється);
  • 4 КАБ;
  • 9 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 БпЛА типу "Ланцет";
  • 6 БпЛА типу "Молнія";
  • 6 fpv-дронів;
  • 17 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено скління вікон у 3 будинках, цивільне підприємство, автомобіль, електромережі; 
  • у Богодухівському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Золочів), 2 приватні будинки, господарчі споруди, електромережі (с. Клинова Новоселівка), багатоквартирний будинок (с. Світличне);
  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Гусинка), автомобіль (с. Мирне), автомобіль, автомобіль екстреної медичної допомоги (с. Просянка); 
  • в Ізюмському районі пошкоджено вікна в будинку, прибудинкові споруди (м. Ізюм), автомобіль (с. Гороховатка); 
  • у Харківському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Мерефа), нежитлову будівлю (сел. Рогань); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Мартове), приватний будинок, електромережі (сел. Старий Салтів), СТО, 4 автомобілі (м. Чугуїв), скління вікон у будинках (с. Зелений Колодязь).  

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 220 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 23 026 людей.

