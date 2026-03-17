Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Переконуйте не пацієнта, а лікаря: історія колишньої представниці фарми
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Суспільство / Війна

Росіяни вбили людину на Херсонщині, і ще дев’ятьох поранили

Серед постраждалих є дитина.

Росіяни вбили людину на Херсонщині, і ще дев’ятьох поранили
Наслідки російського обстрілу, ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж доби російська армія атакувала 40 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію одна людина загинула, ще дев’ять – дістали поранення. Серед постраждалих є дитина. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Молодіжне, Наддніпрянське, Придніпровське, Садове, Дар'ївка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Розлив, Томина Балка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Берислав, Зміївка, Раківка, Урожайне, Новокаїри, Золота Балка, Українка, Червоне, П'ятихатки, Тягинка, Бургунка, Львове, Ольгівка, Осокорівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили пенітенціарну установу, газопровід, приватний гараж та автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону  евакуювали 2 людини. 

Прокудін нагадав, що при бажанні виїхати до більш безпечних місць варто звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.

