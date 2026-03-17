Упродовж доби російська армія атакувала 40 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію одна людина загинула, ще дев’ять – дістали поранення. Серед постраждалих є дитина.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Молодіжне, Наддніпрянське, Придніпровське, Садове, Дар'ївка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Розлив, Томина Балка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Берислав, Зміївка, Раківка, Урожайне, Новокаїри, Золота Балка, Українка, Червоне, П'ятихатки, Тягинка, Бургунка, Львове, Ольгівка, Осокорівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили пенітенціарну установу, газопровід, приватний гараж та автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 2 людини.

Прокудін нагадав, що при бажанні виїхати до більш безпечних місць варто звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.