Генштаб: від початку доби на фронті відбулось 268 бойових зіткнень

Від початку доби 17 березня на фронті відбулося 268 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Противник завдав 48 авіаційних ударів, скинув 170 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5036 дронів-камікадзе та здійснив 2863 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося три боєзіткнення, противник завдав 102 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, 12 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Лиману та Піщаного і в напрямку Охрімівки та Бочкового. Шість боєзіткнень тривають.

На Куп’янському напрямку ворог 13 разів атакував у районах Петропавлівки, Курилівки, Новоосинового, Глушківки, Новоплатонівки. Два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак окупантів у бік населених пунктів Лиман та в районі Колодязі й Дробишевого.

На Слов’янському напрямку противник сім разів намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Платонівка, Закітне та в бік Рай–Олександрівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві штурмові дії противника в районах населених пунктів Міньківка та Новомаркове.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 44 рази штурмували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Софіївка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русиного Яру, Степанівка, Новопавлівка.

На Покровському напрямку ворог здійснив сімдесят атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Мирноград, Шевченко, Покровськ, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, Дачне. Два боєзіткнення наразі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 197 окупантів та 70 – поранено; знищено танк, три бойові броньовані машини, 14 одиниць автомобільного транспорту, антену зв’язку, одиницю спеціальної техніки, пошкоджено дві бойові броньовані машини, дев’ять одиниць автомобільного транспорту. Знищено або подавлено 191 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у районах населених пунктів Злагода, Зелений Гай та Красногірське. Орестопіль, Просяна та Мечетне зазнали авіаударів противника.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 31 атака у районах Залізничного, Гуляйполя, Мирного, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського, Зеленого та Добропілля. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівська, Єгорівка, Копані, Гуляйпільське, Зелена Діброва. Шість боєзіткнень тривають дотепер.

На Оріхівському напрямку наші захисники успішно відбили дві ворожі атаки неподалік Степового.Авіаударів зазнали населені пункти Веселянка та Оріхів.

На Придніпровському напрямку ворог атакував у бік острова Білогрудого. Успіху не мав.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.