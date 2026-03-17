НАЗК перевіряє декларацію ексміністра юстиції Галущенка, - голова комітету Ради

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку декларації ексміністра юстиції Германа Галущенка.

Про це повідомила у фейсбуці голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

"НАЗК розпочало повну перевірку декларації Германа Галущенка учора, 16 березня. Це - відповідь НАЗК на мій запит", - написала Радіна.

Вона зазначила, що раніше в НАЗК повідомляли, що декларація Галущенка буде перевірена у порядку черги.

"Нагадаю, своє перше звернення щодо перевірки декларації Галущенка на предмет ймовірної брехні я направила до НАЗК ще 19 січня. Добре, що майже через два місяці ця черга до нього дійшла", - додала Радіна.

Вона також нагадала, що на засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії Галущенко сказав, що орендував арештований будинок ексміністра Захарченка в центрі Києва за приблизно 126 000 гривень на місяць. ТСК знайшли і передали до НАЗК оголошення про оренду цього будинку від травня 2025 року - у ньому орендодавець просив за будинок 654 000 гривень на місяць.

Перевірка декларації триватиме до 120 днів із можливістю продовження ще на додаткові 60 днів за наявності підстав.

Раніше НАЗК спростувало інформацію про нібито проведення повної перевірки декларацій Галущенка за 2021 та 2024 роки та відсутність істотних порушень.