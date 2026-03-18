На Запоріжжі за добу внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, одна поранена

Одна людина загинула, одна поранена внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Загалом упродовж доби окупанти завдали 736 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області.
Ворог здійснив 20 авіаударів по Веселянці, Оріхову, Гуляйпільському, Долинці, Єгорівці, Широкому, Лісному, Рівному, Любицькому, Барвинівці, Світлій Долині, Копанях, Зеленій Діброві, Воздвижівці, Преображенці.
408 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку , Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Мирне, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Цвіткове, Вільнянку.
Зафіксовано 7 обстрілів з РСЗВ по Запоріжжю, Залізничному, Мирному, Малій Токмачці.
301 артилерійський удар прийшовся по Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Щербаках, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці , Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Зеленому, Варварівці, Добропіллю та Прилуках.