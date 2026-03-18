Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
На Запоріжжі за добу внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, одна поранена

Надійшло 66 повідомлень про пошкодження житла, нежитлових будівель, об’єктів інфраструктури та автівок.

На Запоріжжі за добу внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, одна поранена
Фото: З відкритих джерел

Одна людина загинула, одна поранена внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Загалом упродовж доби окупанти завдали 736 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області.

Ворог здійснив 20 авіаударів по Веселянці, Оріхову, Гуляйпільському, Долинці, Єгорівці, Широкому, Лісному, Рівному, Любицькому, Барвинівці, Світлій Долині, Копанях, Зеленій Діброві, Воздвижівці, Преображенці. 

408 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку , Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Мирне, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Цвіткове, Вільнянку. 

Зафіксовано 7 обстрілів з РСЗВ по Запоріжжю, Залізничному, Мирному, Малій Токмачці.

301 артилерійський удар прийшовся по Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Щербаках, Малих Щербаках,  Новоданилівці, Новоандріївці , Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Зеленому, Варварівці, Добропіллю та Прилуках.

