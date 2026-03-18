На Запоріжжі за добу внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, одна поранена

301 артилерійський удар прийшовся по Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Щербаках, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці , Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Зеленому, Варварівці, Добропіллю та Прилуках.

Зафіксовано 7 обстрілів з РСЗВ по Запоріжжю, Залізничному, Мирному, Малій Токмачці.

Одна людина загинула, одна поранена внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Надійшло 66 повідомлень про пошкодження житла, нежитлових будівель, об’єктів інфраструктури та автівок.

