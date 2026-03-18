На Харківщини за добу внаслідок російських обстрілів 8 людей отримали поранення

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей:
- У с. Зарічне Старосалтівської громади зазнали гострої реакції на стрес 55-річна і 79-річна жінки;
- у сел. Слатине Дергачівської громади зазнав поранень 41-річний чоловік;
- у сел. Золочів постраждали чоловіки 53 і 56 років та жінки 56, 45, 39 років.
Ворог атакував БпЛА Шевченківський район Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 9 КАБ;
- 5 БпЛА типу «Герань-2»;
- 2 fpv-дрони;
- 10 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено складську будівлю;
- у Богодухівському районі пошкоджено 4 приватні будинки (сел. Золочів);
- в Ізюмському районі пошкоджено складську будівлю (с. Волохів Яр);
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Буди);
- у Чугуївському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 6 господарчих споруд, гараж (с. Зарічне), залізничну інфраструктуру (м. Зміїв), приватний будинок (с. Затока).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 179 людей.
Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 23 205 людей.
Упродовж минулої доби зафіксовано 286 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Стариці, Лиману, Піщаного і в бік Охрімівки та Бочкового.
На Куп’янському напрямку ворог 18 разів атакував у районах Петропавлівки, Курилівки, Новоосинового, Глушківки, Новоплатонівки.