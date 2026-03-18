На Харківщини за добу внаслідок російських обстрілів 8 людей отримали поранення

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей:

У с. Зарічне Старосалтівської громади зазнали гострої реакції на стрес 55-річна і 79-річна жінки;

у сел. Слатине Дергачівської громади зазнав поранень 41-річний чоловік;

у сел. Золочів постраждали чоловіки 53 і 56 років та жінки 56, 45, 39 років.

Ворог атакував БпЛА Шевченківський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

9 КАБ;

5 БпЛА типу «Герань-2»;

2 fpv-дрони;

10 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено складську будівлю;

у Богодухівському районі пошкоджено 4 приватні будинки (сел. Золочів);

в Ізюмському районі пошкоджено складську будівлю (с. Волохів Яр);

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Буди);

у Чугуївському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 6 господарчих споруд, гараж (с. Зарічне), залізничну інфраструктуру (м. Зміїв), приватний будинок (с. Затока).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 179 людей.

Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 23 205 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 286 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Стариці, Лиману, Піщаного і в бік Охрімівки та Бочкового.

На Куп’янському напрямку ворог 18 разів атакував у районах Петропавлівки, Курилівки, Новоосинового, Глушківки, Новоплатонівки.