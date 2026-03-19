Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Суспільство / Війна

На Чернігівщині росіяни дронами знищили ліцей

Пошкоджені також шкільні автобуси. 

Наслідки російської атаки
Фото: Чернігівська ОВА

Вчора пізно ввечері росіяни безпілотниками знищили ліцей у Чернігівській області. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА В’ячеслав Чаус. 

Він розповів, що окупанти трьома «геранями» знищили Авдіївський ліцей у Понорницькій громаді. Заклад дуже пошкоджений, разом із ним і шкільні автобуси. 

«Діти там навчалися очно і тільки нещодавно перейшли на змішаний формат - через часті повітряні тривоги. У закладі хороший ремонт і повністю новий харчоблок. Був. Бо цієї ночі по ліцею вдарила росія», – написав Чаус.

Також росіяни завдали повторного удару по транспортній інфраструктурі в Менській громаді, а також - у Ніжинському районі. Унаслідок останнього обстрілу пошкоджена будівля місцевої «екстренки». 

Протягом минулої доби було 25 ударів по Чернігівщині. Зафіксували 31 вибух.

﻿
