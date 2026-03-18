Речник МЗС: Україна вживає термінових заходів через забруднення Дністра після удару РФ

Українські служби на постійній основі здійснюють моніторинг якості води у Дністрі.

Георгій Тихий
Фото: МЗС України

Україна оперативно реагує на забруднення річки Дністер, спричинене російським ударом по Новодністровській ГЕС. Фахівці здійснюють моніторинг якості води у Дністрі.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

За його словами, українська сторона вже здійснила низку практичних кроків для мінімізації наслідків екологічного інциденту. Зокрема, встановлено близько одного кілометра бонових загороджень, а також застосовано спеціальні сорбенти, які допомагають обмежити поширення забруднення у воді.

Окрім цього, профільні служби постійно моніторять якість води в річці та контролюють ситуацію в режимі реального часу. Важливим елементом реагування є також тісна співпраця з молдовською стороною.

«Українські служби на постійній основі здійснюють моніторинг якості води, забезпечують тісну координацію з молдовськими партнерами задля оперативного реагування на будь-які зміни ситуації», — наголосив Тихий.

  • 13 березня стало відомо, що після нещодавньої атаки Росії на Дністровську ГЕС було зафіксовано витік технічних мастил у річку Дністер. Забруднення вже поширилося вниз за течією, перетнувши державний кордон із Молдовою. Український омбудсман заявив, що  готує офіційні листи до ООН із вимогою зафіксувати факт забруднення.
  • Того ж дня Україна та Молдова домовилися звернутися до міжнародних організацій із закликом засудити терористичні дії Росії, які призвели до пошкодження об’єктів гідроенергетичної інфраструктури та забруднення Дністра. 
  • Атака Росії на Новодністровську гідроелектростанцію призвела до розливу нафти в річку Дністер, що загрожує водопостачанню Молдови. 
