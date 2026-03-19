​Стосовно нардепки Безуглої відкрили дві справи, - ЗМІ

За даними ЗМІ, одна зі справ стосується державної зради, інша - можливого розголошення державної таємниці.

За рішенням суду в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості щодо можливих кримінальних правопорушень народної депутатки Мар’яни Безуглої.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в Офісі генпрокурора.

"На виконання ухвал Печерського районного суду міста Києва за зверненнями заявників Офісом генерального прокурора внесено відповідні відомості до ЄРДР щодо народного депутата України", - йдеться в повідомленні.

Джерела уточнили, що йдеться про депутатку Безуглу.

У прокуратурі також зазначили, що досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора.

"Наразі триває слідство, тому будь-які деталі може бути повідомлено лише в межах, які не зашкодять розслідуванню", - додали у прокуратурі.

За даними ЗМІ, одна зі справ стосується державної зради (ч.2 ст. 111 КК), інша - можливого розголошення депутаткою державної таємниці (ч.2 ст. 328 ККУ). Справу про держзраду відкрито за ухвалою суду за заявою народних депутатів Сергія Тарути та Федора Веніславського, а за розголошення таємниці - за заявою колишнього офіцера ГУР полковника Романа Червінського.

Слідство має перевірити, чи є склад цих злочинів в публічних заявах депутатки щодо 72-ї бригади, подій у Вугледарі та операції "Вагнергейт" відповідно.

Сама Безугла не коментувала відкриття проваджень. Але вона написала в Telegram: "Мене не злякати".