Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зустрілася з головою Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком і обговорила виконання урядового рішення про справедливий перерахунок комунальних послуг.
За січень 2026 року проведено перерахунки в містах, де послуги не надавалися, були надані не в повному обсязі або неналежної якості — зокрема через ворожі атаки. Це суми, які не включені до платіжок за тепло, гарячу і холодну воду, водовідведення та поводження з відходами.
Загалом людям не нараховано 36,4 млн грн:
- теплопостачання — 16,6 млн грн
- гаряча вода — 9,9 млн грн
- водопостачання — 3,9 млн грн
- водовідведення — 5,7 млн грн
- поводження з відходами — 257,6 тис. грн
У Києві в січні через перебої з наданням послуг мешканцям не нарахували 9,1 млн грн за водопостачання та водовідведення, а за централізоване теплопостачання плата не нараховувалася взагалі. Йдеться про не виставлені до оплати рахунки на мільярди гривень.
“Держпродспоживслужба продовжує контролювати виконання цього рішення. Принцип незмінний — люди мають платити лише за фактично отримані послуги”, — зазначила прем’єр.