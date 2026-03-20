Перерахунок комунальних послуг: за січень людям не нараховано 36,4 млн грн

За січень 2026 року проведено перерахунки в містах, де послуги не надавалися, були надані не в повному обсязі або неналежної якості.

прем'єр-міністр Юлія Свириденко
Фото: тг-канал Юлії Свириденко

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зустрілася з головою Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком і обговорила виконання урядового рішення про справедливий перерахунок комунальних послуг.

За січень 2026 року проведено перерахунки в містах, де послуги не надавалися, були надані не в повному обсязі або неналежної якості — зокрема через ворожі атаки. Це суми, які не включені до платіжок за тепло, гарячу і холодну воду, водовідведення та поводження з відходами.

Загалом людям не нараховано 36,4 млн грн:

  • теплопостачання — 16,6 млн грн
  • гаряча вода — 9,9 млн грн
  • водопостачання — 3,9 млн грн
  • водовідведення — 5,7 млн грн
  • поводження з відходами — 257,6 тис. грн

У Києві в січні через перебої з наданням послуг мешканцям не нарахували 9,1 млн грн за водопостачання та водовідведення, а за централізоване теплопостачання плата не нараховувалася взагалі. Йдеться про не виставлені до оплати рахунки на мільярди гривень.

“Держпродспоживслужба продовжує контролювати виконання цього рішення. Принцип незмінний — люди мають платити лише за фактично отримані послуги”, — зазначила прем’єр.

